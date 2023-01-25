2023 yılında Çorum’a ayrılan bütçe 3 katına çıkarıldı 

FATİH BATTAR

2022 yılında Çorum’da kamu kurum ve kuruşlarına ait 452 projeye 16 milyar lira bütçe ayrılırken, 2023 yılında ise 47 projeye 49 milyarlık yatırım bütçesi ayrıldı.

Çorum’da 2022 yılı yatırımlarının ve 2023 yılında yapılacak yatırımların konuşulduğu İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı başkanlığında gerçekleştirildi.

TSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov, DSİ 5.Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı; “2023 Yılı Yatırım Programı 15 Ocak 2023 tarihli ve 32074 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Yayınlanan program detayları içermemekte olup, detay program bakanlıkların ödenekleri projelere dağıtmasıyla oluşacak ve projelere ilişkin kesin bilgi oluşacaktır. Yayımlanan programda Çorum ait 47 proje yer almakta olup, bu projelerin toplam tutarı 49 milyar 462 milyon 699 bin lira, yılı ödeneği ise 1 milyar 77 milyon 701 bin lira olarak yer almıştır.” dedi

27 MİLYARLIK HIZLI TREN PROJESİ YATIRIM PROGRAMINDA

Hızlı tren ile ilgili müjdeli gelişmeyi koordinasyon toplantısında duyuran Kubalı, “Kırıkkale (Delice) Çorum Yüksek Standartlı Demiryolu (YSD) ilk defa yer almış olup toplam proje bedeli 27 milyar 370 milyon TL’dir. Programda iz ödenek olarak yer almıştır.” şeklinde konuştu





Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023, 19:16