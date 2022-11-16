2023’te ihaleye çıkacak

FATİH BATTAR

Mevcut Adliye binasının yetersiz kalmasından Adliye binasının yanına yapılacak ek bina 2015 yılından bu yana ihale edilmeyi bekliyor.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret ederek, Adliye Ek Hizmet Binası projesini görüştü.

Projesi tamamlanan Adliye Ek Hizmet Binası'nın 2023 yılında ihaleye çıkacağını sosyal medya hesaplarından duyuran vekiller; “Sayın Bakan'ı ziyaretimizde Çorum Merkez Adalet Sarayı'nın yanında inşaa edilecek ek adliye binası projemizin bir an evvel tamamlanması talebimizi ilettik.Sayın Bakanımız; 2022 yılında Projesi tamamlanan söz konusu Adliye Ek Hizmet Binamız için önümüzdeki yıl 2023’te ihaleye çıkılacağını belirtti. İhalenin ardından ilk kazma vurularak yapım çalışmalarına başlanacak olan Adliye Ek Hizmet Binamız en kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır. Talebimize olumlu yaklaşımı, Çorum'a yakın ilgi ve alakalarından ötürü Sayın Bakanımıza kadirşinas hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Memleketimize hizmet etme konusunda ışık tutan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandılar.





Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022, 18:53