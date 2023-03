‘2053 hedeflerine kardeşlik içerisinde yürüyeceğiz’

FATİH AKBAŞ

AK Parti önceki dönem İskilip İlçe Başkanlarından Mustafa Lek, AK Parti’den Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıkladı.

AK Parti İl Binasında basın açıklaması yapan Mustafa Lek, “Bugün burada yeniden büyük Çorumun Türkiye’nin inşa ve ihyasını bekleyen heyecanlı yürekler var. Bugün öğle bir tevafuk oldu ki 21 Mart baharın müjdecisi olan bugün bizim için ayrı bir öneme sahiptir. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye’miz Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimine gidiyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan süreçle birlikte seçim sürecimiz başladı. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin şehrimize, ülkemize, mazlum milletlerin hamisi olan Türkiye’mize, bölgemize İslam dünyasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerine başladı.

‘BİR DAVA ERİ OLARAK GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIM’

AK Parti’nin kurucusu, çeyrek asra yaklaşan hizmetleriyle Türkiye’de bir çağı kapatıp yeni bir çağın açılmasını sağlayan, 784 bin kilometrekarenin her bir karışında büyük hizmetleri olan, ulusal ve uluslararası alanda Türkiye’yi söz sahibi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’ye bağlı bir dava eri olarak gece gündüz çalıştığını kaydeden Mustafa Lek, “Partimizin idari kademelerinde bulundum. Bundan da her zaman onur duydum. Akif’in gönlünden, kaleminden akanlar milletimizin duası oldu. Merhum Mehmet Akif; İstiklal Marşımızı yazdıktan sonra, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diye dua buyurmuştu. Duası kabul oldu, Allah bir daha milletimize İstiklal Marşı yazdırmadı. Akif’in gönlünden, kaleminden akanlar milletimizin duası oldu. Ve 2023 yılında da ebediyete kadar da istiklal marşımızı, milletimizin ortak bir duası olarak bu topraklarda hep bir ağızdan söyleyeceğiz. Tıpkı Akif’in ettiği dua gibi biz de acizane Allah bu millete, bu memlekete, bu ülkeye hizmet yolundan bizleri ayırmasın.

Liderimiz Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz günlerde adeta milletimizin bir manifestosu olan Türkiye yüzyılı vizyonunu açıkladı. Türkiye yüzyılı esasında gerek parti mensubu olarak bizlerin gerekse partimiz dışında kalan her bir vatandaşımızın sahiplenmesi gereken bir vizyon. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılını, sürdürebilirliğin, kalkınmanın, huzurun, istikrarın, istikbalin, iletişimin, haklının, gücün, değerlerin, başarının, dijitalin, bilimin, barışın, verimliliğin, üretimin ve şefkatin yüzyılı olarak tarif etmişti. Türkiye Yüzyılı ile çevreden savunmaya, spordan, teknolojiye bir birinden farklı projeler sırasıyla hayata geçirilecek” dedi.

‘GEÇTİĞİMİZ ÇEYREK ASIRDA, HAYAL DAHİ EDEMEDİĞİMİZ PROJELER YAPILDI’

Bugüne kadar yapılan hizmetlerle alt yapısı oluşturulan 2053 hedeflerine milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yürüyeceklerini ifade eden Lek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu hedeflerin gerçekleşmesi bu milletin her bir evladının hayali ve bu hayal de ulaşılmayacak bir hayal değil. Geçtiğimiz çeyrek asırda, hayal dahi edemediğimiz projeler, eserler, çalışmalar yapıldı. Devletimiz, milletimiz el ele – gönül gönüle liderinin etrafında kenetlenerek çağ atladık. Türkiye’miz 21. asrın şekillendirdiği bir ülke olmaktan çıkıyor. 21 asrı şekillendiren bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz de bu süreçte, Çorum olarak üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek amacıyla aday adayı oluyoruz. Bilgimiz, birikimimiz, aziz milletimize olan borcumuz, bu topraklara olan vefamızın bir gereği olarak daha fazla sorumluluk almak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedefler istikametinde, bu kutlu beldeye, bu aziz millete hizmet etmek için yola koyulduk. “Ben varım” diyen biri olmak benim boynumun borcu. Büyük şair üstat necip Fazıl’ın dediği sağına soluna bakmadan kim var denildiğinde, fert fert ben varım diyen biri olmak benim boynumun borcu. Bu güzel ülkeye bu güzel şehre bugüne kadar hizmet eden, kim varsa hepsine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İnşallah ben de onların arasına adımı yazdırmak niyetiyle; sizleri teveccühü ile bu şehre hizmet etmeye ram olduğumu ifade etmek isterim. Bana verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyor, heyecanla 2023 hedeflerine yürümeyi rabbim bizlere nasip etsin.”

Basın açıklamasının ardından milletvekilliği aday adaylığı başvurusunun kabul edildiğine dair belgeyi Mustafa Lek’e AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan verdi.