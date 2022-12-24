260 hafız icazet aldı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Müftülüğü tarafından “Hafızlık İcazet Töreni” gerçekeştirildi. Törende hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 260 öğrenci icazet belgesi aldı.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ile Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Elvan Börekci, bazı daire müdürleri ve hafızların aileleri katıldı.

PROTOKOL HAFIZLARI AYAKTA ALKIŞLADI

Hafızların ezgiler eşliğinde salona girmesiyle birlikte protokol üyeleri ve salondaki vatandaşlar hafızları ayakta alkışladılar.

AİLELER DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Evlatlarının bu gururlu günlerine şahit olan bazı ailelerin ise duygusal anlar yaşadığı gözlemlendi.

BİÇER: HAFIZLARIMIZ TÜRKİYE YÜZYILINA ADLARINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRACAK

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan icazet töreninde konuşan İl Müftüsü Muharrem Biçer, hafızların Türkiye yüzyılına adlarını altın harflerle yazdıracağını belirterek, “Nerelerden nerelere geldik. 12 yaşındaki çocuklarımızın Kur’an Kurslarına geldikleri zaman Milli Eğitim müfettişlerine nasıl hesap veririz diye düşündüğümüz günler vardı. O günlerden bugünlere kavuşturan Rabbimize hamd, büyüklerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Haseki Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi emekli ıraat hocası Talip Akbal’ın yaptığı duanın ardından hafızlığını tamamlayan 260 hafız icazet belgesini aldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2022, 17:17