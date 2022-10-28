29 Ekim coşkusu Anıt’ta başladı

M.BURAK YALÇIN
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle protokol tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.
Törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Vekili Av. İsmail Yağbat, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Vali Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkan Vekili Av. İsmail Yağbat törende anıta çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.