29 yaşındaki genç kalbine yenildi

Çorum'un Bayat ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki genç, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Edinilen bilgilere göre aniden rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Mustafa Mehdi Kılıç, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç yaşta kalbine yenik düşen gencin vefatı hem ailesini hem de ilçeyi yasa boğarken, merhumun cenazesinin yarın Bayat'ta toprağa verilmesi bekleniyor.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022, 21:24