Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunda açık bulunan Sigortacılık Uzman Yardımcısı kadrolarına atama yapılmak üzere 30 Sigortacılık Uzman Yardımcısı alınacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak. Giriş sınavının yazılı aşamasına atama yapılacak kadro sayısının 20 katı aday çağrılacak. Giriş sınavının yazılı aşaması, 24-25 Aralık 2022 Cumartesi ve Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul’da yapılacak.

Sınav başvuruları 14 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 25 Kasım 2022 Cuma günü saat 17.00’de sona erecek. Başvurular, e-Devlet üzerinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak.

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