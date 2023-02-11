30 yaşındaki genç kadın kardeşi tarafından öldürüldü

FATİH BATTAR

Samsun'da yaşayan Çorumlu Zeliha Nur S, kardeşi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

İddialara göre, 19 yaşındaki Erdemir S, eşinden boşanan ablasını ve ablasının erkek arkadaşını tüfekle vurup öldürerek 112'yi arayıp kendini ihbar etti ve olay yerinde polise teslim oldu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleşti.

Erdemir S., eşinden boşanan ablası Zeliha Nur S. (30) ve ablasının erkek arkadaşı Akın T. (31)'yi tek kırma tüfekle vurdu. Akın T. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Zeliha Nur ise kaldırıldığı hastanede hayatını tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhumenin cenazesi dün Çorum'da Ulumezarlık'ta toprağa verildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023, 17:25