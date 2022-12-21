32 ülkenin un sektörü Çorum’da buluşacak

IAOM Avrasya Başkanlığı, 24-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul ve Çorum'da teorikte ve pratikte olmak üzere değirmencilik kursları başlatmaya karar verdi.

Hububat değirmencilik sektörünün dünyadaki en büyük sivil toplum kuruluşu olan 126 yıllık Uluslararası Un Sanayicileri Ve Hububatçılar Birliği'nin (IAOM) Avrasya Başkanlığı'nı yürüten Türkiye, sektördeki çalışanların profesyonel becerilerini artırmak, teoriyi pratiğe dökmek üzere IAOM Avrasya İleri Araştırmalar ve Eğitim Merkezi koordinasyonunda değirmencilik kursları başlatıyor. Teoride ve pratikte olmak üzere 2 temel değirmencilik eğitimleri verilecek.

İSTANBUL VE ÇORUM'DA

Türkiye’nin hem değirmen makineleri hem de un ihracatındaki başarısını sürdürülebilir kılmak üzere çalışanların eğitimlerine önem veren IAOM Avrasya Başkanlığı, eğitimleri her yıl düzenlemeyi planlıyor. Birinci kurs programının teorik kısmı, 24-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında IAOM Avrasya Konferans ve Sergisi'nin gerçekleştirileceği İstanbul Haliç Kongre ve Sergi Salonu’nda, pratik kısmı ise Türkiye’nin en büyük değirmen makinesi üreticilerinden biri olan Alapala’nın Çorum’daki eğitim merkezinde 27-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çorum'daki eğitimlerde aynı zamanda Türkiye'nin en büyük un üreticilerinden biri olan Ulusoy Un'un tahıl işleme üzerindeki uzmanlığından yararlanılarak da eğitimler verilecek.

Eğitmen ekibi, sektörde geniş deneyime ve eğitim alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip olağanüstü eğitim becerilerine sahip proje yöneticileri, gıda mühendisleri, kimyagerler, teknoloji uzmanları, değirmen ustaları ve teknisyenlerden oluşuyor.



