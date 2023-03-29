38 yaşında kalbine yenik düştü

FATİH BATTAR
Fransa'da yaşayan Çorumlu gurbetçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Fransa'da yaşayan 38 yaşındaki Çorumlu gurbetçi Hakan Ünal, geçtiğimiz Pazar günü aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği öğrenilen genç gurbetçi bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 1 çocuk babası Hakan Ünal'ın cenazesi geçtiğimiz günlerde Fransa'dan Çorum'a getirildi. Ünal, Laçin'in Gökgözler köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.