4 günde 50 bin ziyaretçi gezdi

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 10 uncusu düzenlenen Kitap Kültür Günleri, kitapseverler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bölgenin en büyük kitap fuarı olma yolunda hızla ilerleyen Çorum Kitap Kültür Günleri’nde her gün yazarlar okurlarıyla buluşuyor ve imza günleri düzenliyor. Açıldığı günden bugüne Kitap Kültür Günlerini 50 bin kişi ziyaret etti.

10. Çorum Kitap Kültür Günleri’nin açılış konuşmasında bölgedeki büyükşehir de dâhil olmak üzere en fazla yayıncının katıldığı fuar olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kitap Kültür Günlerimiz 7’den 70’e her yaştan hemşehrimiz tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle kitap kurtlarımız olan öğrencilerimizin okullarından sonra ikinci uğrak yeri oldu. Bu da bizim ne kadar kaliteli ve kapsamlı bir iş yaptığımızı gösteriyor. 100 bin ziyaretçi hedefimizin şimdiden yarısına ulaştık. Hafta sonuna kadar 100 bin hedefimizi de inşallah geçmiş olacağız. Hemşehrilerimize göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

YAZARLAR HER GÜN OKURLARIYLA BULUŞUYOR

Başkan Aşgın, “80 yayınevi 100 yazar sloganıyla açılışını gerçekleştirdiğimiz 10. Çorum Kitap Kültür Günlerimizde diğer yayınevlerimizin yazarlarıyla birlikte 100’ü aşkın yazarımız her gün okurlarıyla buluşuyor. Özgür Balpınar, Şükrü Erbaş, Mete Yarar, Halit Yıldırım, Ahmet Şimşirgil, Mehmet Ali Bulut, Birsen Ekim Özen, Ahmet Şerif İzgören, Prof. Dr. Ziya Avşar, Rana Demiriz ve Çağrı Cebeci Kitap Kültür günlerimizde hem söyleşilere katıldı hem de okurlarının kitaplarını imzaladılar. Adeta bir şölen havasında devam eden Kitap Kültür Günlerimiz ünlü yazarlarımızı 23 Ekim’e kadar ağırlamaya devam edecek. Yazarlarımızın söyleşilerine katılamayan hemşehrilerimiz Çorum Web Tv’den canlı olarak söyleşileri takip edebilir” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE 30 TL’LİK KİTAP KUPONU

10. Çorum Kitap Kültür Günleri’nde okullardan gelen öğrencilerin istedikleri kitabı alsın diye 30 TL’lik kupon verdiklerini kaydeden Aşgın, “25 bin öğrencimize 30 TL'lik kupanlar veriyoruz. Bunun 5 binini belediye olarak biz karşılıyoruz. Kalanlarını iş adamlarımız, kurumlarımız karşılayacak. 25 bin öğrencimiz geldiği zaman cebinde harçlık var mı, yok mu endişesine kapılmadan kitabını bu şekilde almış olacak” ifadelerini kullandı.

Kitap Kültür Günlerine katılacak yazarlar ile günleri şöyle: 19 Ekim Hakan Kaan İçel, Ali Bilir, Ali Erkan Kavaklı. 20 Ekim Ahmet Ümit, Tuncel Altınköprü. 21 Ekim Demet Ekmekçioğlu, Fatma Çağdaş Börekçi, Mehtap Altan. 22 Ekim Almila Aydın, Özer Şenödeyici, Yusuf Asal, Fatih Duman, Sibel Eraslan. 23 Ekim Sin Eren, Sinan Yağmur.” (Haber Merkezi)