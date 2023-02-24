45 yaşında kalbine yenildi

Çorum'un İskilip ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Tabakhane mahallesinden, kahveci esnafından merhum Hilmi Köylü'nün oğlu, belediye personeli Mustafa Köylü'nün kardeşi Orhan Köylü (45), hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, evinde aniden rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen köylü, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhumun cenazesi bugün Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023, 13:57