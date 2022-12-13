7 yaşındaki oğlu için güneş enerjili araba yaptı

FATİH BATTAR

Çorum’da elektrik teknikeri Adem Öztürk, Yeniyol Mahallesi’nde güneş enerjisi panelleri üzerine hizmet verdiği dükkanında güneş enerjisi ile çalışan araç yaptı.

7 yaşındaki oğlunun araç isteğini kırmayan Öztürk, yaklaşık 2 ayda güneş enerjisi ile çalışan araç yapmayı başardı.

Saatte 40 km/s hız yapan aracı tamamen kendi imkanları ve dükkandaki ürünlerden yaptığını anlatan Öztürk, en büyük hedefinin ise aracı daha da geliştirerek seri üretime geçmek olduğunu söyledi.

Aracın 3 vitesli 40 km’de sorunsuz bir şekilde gittiğini belirten Öztürk; “Yeniyol Mahallesi’nde güneş panelleri üzerine kurduğum bir dükkanım var. Bugün oğlum bana; ‘Baba bana bir araba yap dedi’ ben de oğlumun isteğini kırmamak için normal akülü bir araç yerine güneş enerjisi ile çalışan araç yapmak istedim. Tamamen kendi dükkanımdaki ürünleri kullanarak 2 ayda aracı tamamladım. Yaklaşık 40 bin liraya mal oldu. Hem oğlum çok beğendi hem de mahalle sakinlerimiz. 6 kişi rahatlıkla bu araca sığabiliyoruz. Arada esnafımız mahalle turu yapıyoruz. Hedefim ise aracı biraz daha geliştirmek ama en büyük hedefim ise bu araçların seri üretimini yapmak. Bu konuda yetkililerimizden destek bekliyoruz.” dedi

Yaptığı araç ile mahalle sakinlerinin ilgi odağı olan Öztürk, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray ve mahalle esnafı ile birlikte aracı ile tur atmayı da ihmal etmiyor.