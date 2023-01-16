96 adet dükkan daire ve 9 adet dükkan ihaleyle satılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Güngören Belediye Başkanlığı, 96 adet daire ve 9 adet dükkanı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü" ile satacak.

İhale 16 Şubat 2023 tarihinde Gençosman Kültür Merkezi (Gençosman Mahallesi Akyıldız Sokak No:3 Güngören) adresinde gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, istenilen belgeleri ihale günü saat 09:00’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

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Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2023, 18:33