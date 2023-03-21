Aday adaylığından vazgeçti

İYİ Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi hemşehrimiz Uğur Türkmen, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine İYİ Parti Milletvekilliği Aday Adaylığından çekilerek tepki gösterdi.

Uğur Türkmen sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Atatürk’ün kurduğu CHP’nin, eli kanlı bir terör örgütünün siyasi uzantısı olan bir partiyi ziyaret etmesini ve yaptığı açıklamaları doğru bulmuyorum. Milliyetçi ve Atatürkçü fikir ve düşüncelerim dahilinde Millet İttifakı çatısı altında İYİ Partimiz ile çıkmış olduğumuz milletvekilliği aday adaylığı sürecimizi bugün itibaren sonlandırdığımı kamuoyuna saygıyla bildiririm”dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023, 17:58