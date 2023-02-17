Adnan Türkoğlu için mevlid-i şerif okutuldu

FATİH BATTAR

Geçtiğimiz günlerde hayata veda eden eski Çorum milletvekili mimar Adnan Arslan Türkoğlu için mevlid-i şerif okutuldu.

Mimar, iş insanı, 19. Dönem (1991–1995) DYP Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu, rahatsızlığından dolayı bir süre tedavi görmüş ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 73 yaşında aramızda ayrılan Türkoğılu, 10 Şubat’ta yoğun bir katılımla Ulu Mezarlık’ta toprağa verilmişti.

Adnan Arslan Türkoğlu’nun eşi Aydan Türkoğlu, çocukları, damatları ve torunları tarafından Cuma namazının ardından Çırağan Sarayı’nda yemekli mevlid programı düzenlendi.

Mevlid programına Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, siyasi parti il ve ilçe başkanları, STK’lar, Türkoğlu ailesi ve yakınları katıldı.

Programda merhum Adnan Türkoğlu için Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak, dua edildi.