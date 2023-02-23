Afet bölgesinde ev taşıma ücretine sınırlama

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, deprem bölgelerinde taşıma ücretlerinde fahiş fiyatlandırmanın önüne geçilebilmesi amacıyla taşıma ücret tarifesine sınırlama getirildiğini söyledi.

Bakanlığın genelgesiyle şehir içi taşıma ücretlerinin taşınılacak mesafe baz alınarak 6 bin ila 9 bin lira arasında olacağını ifade eden Başkan Gür, İçişleri Bakanlığı'nın afetzedelerin taşınma sürecinde fahiş fiyat uygulanmasının önüne geçmek için oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda nakliye firmalarının fiyat tarifelerini yeniden belirlediğini kaydetti.

Buna göre, nakliye firmalarının piyasa koşullarındaki taşınma bedelleri üzerinden bölgesel koşulları da değerlendirerek aşağı ya da yukarı yönlü yüzde 15 esneklik bandında fiyatlandırma yapacağını kaydeden ÇESOB Başkanı Recep Gür, "Evden eve eşya taşıma bedeli genelgeye göre, 4 artı 1'e kadar daireler için piyasa koşullarında, şehir içi (25 kilometre dahil) işçilik bedeliyle birlikte azami 6 bin lira, il sınırları dahilinde ilçeler arasında işçilik bedeli dahil azami 9 bin lira olacak.

Şehirlerarası evden eve eşya taşıma işinde, şehir içi taşıma bedeli 6 bin liraya azami ilave olarak (25 kilometreyi aşan kısmı için) kilometre başına 10 lira, ayrıca 1.000 lira varış noktası asansör bedeli, 2 bin lira varış noktası işçilik bedeli ve 1000 lira şoför ücreti eklenecek. Taşıma işlerinde asansör kiralanması halinde, onuncu kata kadar azami asansör kiralama bedeli 1.000 lira, bu katın üzerindeki her kat için ilave 100 lira kiralama bedeli alınacak." dedi. (Haber Merkezi)