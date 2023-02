Afet sonrası yapılacaklar istişare edildi

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile görüşerek afet bölgesinde yapılanları ve bundan sonra yapılacakları istişare etti.

15 gündür bölgede bulunan Milletvekili Kavuncu, Çorum İnsani Değerler Platformu Temsilciliği’nin organizasyonunda STK temsilcileri ile yaptğı görüşmede Hatay’da sahada yapılanları aktarırken, hali hazırda ihtiyaç, talep ve sorunları da paylaştı.

Görüşmeyle ilgili detayları aktarfan Kavuncu’nun açıklaması şöyle:

“Çorum İnsani Değerler Platformu Temsilciliğimizin organizesinde, her biri iyilik hareketi öncüsü olan, yerel ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin il temsilcisi arkadaşlarımızla bir araya geldik.

Hepimizin yüreğini yakan depremin hemen ardından bir seferberlik ruhuyla, Çorum'da STK'larımızın yaptıkları çalışmalar hakkında platform dönem sözcüsü Nejat Yazıcı kardeşimizin sunumunu dinledik. Sonrasında, Çorum'da İnsani Değerler Platformu, STK'lar olarak hep birlikte bundan sonraki süreçte, depremzede kardeşlerimiz için yapılabilecek çalışmalar hakkında çok verimli istişarelerde bulunduk.

Ayrıca söz konusu toplantıda; depremin meydana geldiği 6 Şubat günü sabahının ilk saatlerinden itibaren bu güne kadar da bütün milletvekillerimiz ile birlikte sahada görev yaptığımız, deprem bölgelerindeki yardım ve koordinasyon çalışmalarımız ile gözlem, tespit ve incelemelerimiz hakkında arkadaşlarımızı bilgilendirme fırsatı bulduk.

Hatay'da ve deprem bölgesinde, geçmiş olsun dileklerimizi iletip acılarını paylaşarak yaralarını sarmaya çalıştığımız depremzede kardeşlerimizin, ihtiyaç, talep ve beklentilerini arkadaşlarımıza ilettik.

Türkiye'nin genel olarak fay hatları üzerinde olduğunu hatırlatarak, geçmişten günümüze coğrafyamızda yaşanan büyük depremleri konuştuk. Aynı acıların tekrar yaşanmaması için yapılması gerekenleri hep birlikte değerlendirdik.

Depremin büyüklüğü ve etki alanı

Yaşadığımız afetin enerji yoğunluğu dünya tarihinde yaşanan en büyük depremler ve felaketlerden katbekat daha büyük. Asrın felaketi bu depremler; Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık iki bin katı enerji yoğunluğundadır.

30 katrilyon enerji yoğunluğu ile dünyada benzeri olmayan, 400 kilometre uzunluğunda 110 bin metrekare çapında alanda etkili olan depremlerden 11 vilayetimiz, 116 ilçemiz, 141 beldemiz ve 4.962 köyü kapsayan çok geniş bir alanı etkilemiştir. Doğrudan 13,5 milyon dolaylı 20 milyon insanımızın etkilendiği deprem, Gölcük depreminin 10 katı büyüklüğündedir.

Deprem bölgesindeki görevliler

Afet bölgelerinde depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımızın riyasetinde tüm Bakanlarımızın ve AK Parti Milletvekillerimizin tamamının yanında 38 vali, 160 mülki idare amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. Yaklaşık 250 bin kamu görevlimiz deprem bölgesindeki çalışmalara katılmıştır.

Arama-kurtarma çalışmalarında 35 binin üzerinde uzman personel görev yapmıştır. Tüm kurum ve kuruluşlar gibi belediyeler, STK'lar ve yardım kuruluşları da bölgededir. Acil ihtiyaçların giderilmesinin ardından barınma, yiyecek ve giyecek temini, altyapı, temizlik alanlarındaki çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir.

Deprem sonrası durum

Kahramanmaraş merkezli depremlerde bugün itibariyle 44 bin 218 kişi hayatını kaybetmiştir. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 114 bin 834'ü bulmuştur. 110 bin yaralımızın tedavisine sağlık kuruluşlarımızda devam edilmektedir. Bölgeden 450 bin vatandaşımız tahliye edilmiştir. 1 milyon 750 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacı giderilmiştir.

Deprem yardım faaliyetleri

AFAD 10 ilimizde 329.382 çadırın kurulumunu tamamlamıştır. 100.000 konteyner kurulumu da hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Bölgede yürütülecek çalışmalar için 100 milyar liralık bütçe Hazine'den tahsis edilmiştir. 335 bin 956 depremzede ailenin hesabına 10'ar bin lira yatırılmıştır. 30 bin eşya, 15 bin taşınma yardımı yanında, ağır hasarlı ev sahibine 13 bin, ağır hasarlı evdeki kiracıya 5 bin, orta hasarlı ev sahibine 5 bin, orta hasarlı evdeki kiracıya 3 bin lira nakdi yardım yapılmaktadır. Vefat edenlerin yakınlarına 100'er bin lira nakdi destek verilecektir.

Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları ve yeni yapılacak TOKİ evleri

Hasar tespit çalışmaları 11 ilde 7 bin 300 personelle eş zamanlı yürütülmektedir. 164 bin 29 binada yer alan 518 bin 754 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Yıkılan binaların %97'si 1999 öncesine aittir. TOKİ'nin yaptığı hiçbir bina bu depremlerden zarar görmemiştir. Hasar tespiti bugün itibarıyla Türkiye genelinde yüzde 80 seviyelerine gelmiştir.

Deprem bölgesinde 200 bin konut ve 70 bin köy evinin inşasına Mart ayında başlanacaktı. Ancak Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizde depremzede kardeşlerimiz için ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazma vurulmuştur.

Bizi biz yapan tüm STK'larımıza, yardım kuruluşlarımıza, gönüllülerimize, gece gündüz, sıcak soğuk, yakın uzak demeden yardıma koşan güzel insanlarımıza müteşekkiriz, minnettarız.

Türk milletine teşekkür

Aziz, necip, yardımsever milletimizi, her biri bir iyilik hareketi öncüsü olan STK'larımızı, yaralarımızı sarmak amacıyla gerçekleştirdikleri fedakârane hizmetleri nedeniyle tebrik ve teşekkür ediyorum.

Her türlü imkânı depremzedelerimiz için seferber eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğindeki güçlü devletimizle, dayanışmada, yardımlaşmada tüm dünyaya örnek olan necip milletimizle, zor gün dostlarımızla hep birlikte el ele bu felaketin açtığı yaraları da en kısa sürede saracağız.

Hiçbir vatandaşımızı çaresiz ve açıkta bırakmadan deprem bölgelerimizi tekrar inşa ve ihya edeceğiz. 85 milyon tek yürek olmuş Türkiye olarak büyük hedef ve vizyonlarımıza ulaşacağız inşallah. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Zira milli ve manevi duygularla yoğrulmuş asil milletimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Yüce Rabbim, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize zeval vermesin.” (Haber Merkezi)