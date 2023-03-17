‘Afetlere dirençli bir Çorum oluşturacağız’

Çorum'un afet risk haritasını ve alınacak önlemleri belirlemek üzere kurulan Afet ve Risk Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını yaptı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, komisyonun Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir çalışma ortaya koyacağını belirterek, "Afetlere dirençli bir Çorum'u el birliğiyle oluşturacağız." dedi.

Çorum Belediye Meclisinin Mart ayı toplantısında alınan kararla Afet ve Risk Araştırma Komisyonu oluşturulmuştu. AK Parti, CHP ve MHP gurubunun ortak önergesi doğrultusunda kurulan komisyon ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, komisyon üyelerine görevlerinde başarı diledi.

Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi olarak örnek bir çalışmaya imza attıklarını ve Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısında Afet ve Risk Araştırma Komisyonunu oluşturduklarını hatırlatarak, “Komisyonumuz, kentsel dönüşümle ilgili kamuoyunu bilinçlendirme ve harekete geçirme noktasında bir vizyon ortaya koyacak. Bunun yanı sıra jeolojik ve jeofizik değerlendirme, fay hatları, depremsellik, heyelan, kaya göçmesi riskleri, konut stoğu değerlendirmesi, imar planlarının değerlendirilmesi konularında çalışma yapılacak. AK Parti'den 3, CHP'den 2 meclis üyesinden oluşan komisyon çalışmalarına başladı. Komisyonumuz, bütün risk alanlarını ortaya çıkarıp, şehrimiz hangi riskleri barındırıyor öncelikle bunları ortaya koyacak. Sonrasında ise bu risklerin bertaraf edilmesiyle ilgili çalışma yapacak." dedi.

ÇORUM’UN RİSK HARİTASI ÇIKARILACAK

Çorum'un risk haritasının çıkarılacağını söyleyen Başkan Aşgın "Hangi mahallerde hangi tür risklerle karşılaşılabileceği ve buna karşı ne gibi önlemler alınacağı belirlenecek. Kentin hangi yöne büyüyeceği konusunda da kararımızı vermemizi gerekiyor. Şehrimizin kayalık zeminlere, tepelere doğru mümkün olduğunca büyümesi gerekir. Komisyonunuzun raporları doğrultusunda kentsel büyüme eğilimlerimizi belirleyebiliriz.

‘KENTSEL DÖNÜŞÜM BİR AN ÖNCE GERÇEKLEŞMELİ’

Kentsel dönüşümün önemine de işaret eden Başkan Aşgın, bu konuda alternatif finansal modellerinin uygulanabileceğini ifade etti. Aşgın, gerekirse Belediye, TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı marifetiyle, merkezi hükümetin de desteğiyle kentsel dönüşümün bir an önce gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Üniversitenin de işbirliğiyle kente katkı verecek bilim insanlarının da fikirlerinin alınacağını dile getiren Başkan Aşgın, "Kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerilerimizi hayata geçirmemiz gerekiyor." dedi.

‘DİRENÇLİ ŞEHİRLER OLUŞTURMALIYIZ’

Şu anda tüm dünyanın gündeminde ‘dirençli şehirler’ konusunun olduğunu belirten Başkan Aşgın, doğal afetlere karşı dirençli şehirlerin mutlaka oluşturulması gerektiğini kaydetti. Aşgın, "Afetlere dirençli şehirleri inşa etmek hepimizin görevi. Bu konuda çalışmalarımızı hızlandıracağız ve afetlere dirençli bir Çorum'u el birliğiyle oluşturacağız. Bu konuda komisyonumuza güveniyoruz. Samimiyetle bu süreci beraber yöneteceğiz. Bunun için Afet ve Risk Araştırma Komisyonu bizim önümüzü açacak." dedi.

Afet ve Risk Araştırma Komisyonu; Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter başkanlığında AK Parti Meclis Üyeleri Muhammet Murat Kılıçlı, Ubeydullah Ahıskalı, CHP Meclis Üyeleri Ahmet Özdel ve Hüseyin Gazi Uysal’dan oluşuyor. (Haber Merkezi)