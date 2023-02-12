Afşin'de enkaz kaldırma çalışmaları başladı

FATİH BATTAR
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde arama- kurtarma çalışmaları tamamlandı. Çorum'dan Afşin'e giden Özel İdare ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.
Depremin olduğu günden bu yana Afşin'de görev yapan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Afşin'de arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.
İlçeye giden Çorum İl Özel İdare ekipleri tarafından moloz yığınına dönüşen binaların enkazlarının kaldırılmasına başlandı.
Vali Mustafa Çiftçi ve Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.