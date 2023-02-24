Afşin yeniden ayağa kaldırılıyor

FATİH BATTAR

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Afşin’de çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, altyapı onarımı, temizlik çalışması için 11 araç ve 21 personeli daha deprem bölgesine gönderdi.

Afşin’i yeniden ayağa kaldırmak için deprem bölgesine gidecek 3 kamyon, 1 arazöz, 2 süpürge aracı, 2 kayıp kaçak tespit aracı, 3 pikap ve 21 personel için belediye binası önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Çorum Belediyesi olarak afet yardım ekibinin Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, arama kurtarma çalışmalarının ardından ilçede enkaz kaldırma çalışması, altyapı onarımı, temizlik çalışmasına başladıklarını ifade etti.

Türkiye’yi sarsan yüzyılın felaketinde Çorum Belediyesi olarak tüm imkânlarını deprem bölgesine seferber ettiklerini anlatan Aşgın, “Depremin ilk gününden itibaren 117 noktada, hasar gören içme suyu altyapısındaki arızaların tamamını gidererek su kayıp ve kaçağının önüne geçtik. Ayrıca, kurulan konteyner evlere içme suyu hatları çekerek suya ulaşımı hızlandırdık. Bugün de Afşin halkımıza hizmet etmesi maksadıyla 3 kamyon (road mix asfalt yüklü), 1 arazöz, 2 süpürge aracı, 2 kayıp kaçak tespit aracı, 3 pikap ve 21 personelimizi uğurluyoruz. Tüm teknik, maddi-manevi imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız. Afşin’i el birliği ile ayağa kaldırıyoruz. Afşin bize emanet ve biz bu emanete sahip çıkacağız. Devletimize ve milletimize güvenerek, Allah’ın izniyle orayı yeniden ayağa kaldıracağız. Afşin halkı bizi kovana kadar da oradan ayrılmayacağız. Çünkü bu bizim kardeşlik görevimiz. Biz biliyoruz ki tüm Çorum halkı bizim yanımızda. Hep beraber bu yaraları saracağız.” dedi