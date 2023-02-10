Afşin’den Çorum’a dua

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine gitti.

Çorum’dan yardımların ulaştığı bölgede incelemelerde bulunan Başkan Aşgın, bölgede çalışan arama kurtarma ekiplerini ziyaret ederek moral verdi.

Çorum Belediyesi, tüm imkânlarını seferber ettiği deprem bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir yandan yardım tırlarını deprem bölgesine sevk ederken, diğer yandan iş makinesi ve ekipleriyle arama kurtarma çalışmalarına destek veren Çorum Belediyesi, depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor.

İHTİYAÇLAR YERİNDE TESPİT EDİLDİ

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gitti. Çorum ekibinin bulunduğu bölgede yürütülen yardım faaliyetlerini yerinde inceleyen Başkan Aşgın, bölgede koordinatör olarak görev yapan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile görüşerek durum değerlendirmesi yaptı. Başkan Aşgın, Çorum'dan yapılacak yardımların devamında nelere ihtiyaç duyulduğu konusunda tespitlerde bulunarak Çorum halkına bir kez daha çağrıda bulundu. Aşgın, bölgede şu anda kışlık çadır, battaniye, uyku tulumu, tüplü ısıtıcı, tüp, mont, bot, atkı, bere, iç çamaşırı, su, fener, bebek maması, bebek bezi, ıslak mendil ve ramazan kolisi türündeki yardımlara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Aşgın, Çorum'dan Afşin'e giden yardımların toplanarak dağıtıldığı alanda da incelemelerde bulundu. Burada Çorum Belediyesi ekiplerinin görev yaptığını ve Çorum halkı tarafından gönderilen yardımların yerine ulaştırıldığını belirten Başkan Aşgın, yardımlarla ilgili koordinasyonda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını dile getirdi. Aşgın, ekiplere yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkür etti, moral verdi.

AFŞİNLİ DEPREMZEDELER ÇORUM’U KARDEŞ ŞEHİR İLAN ETTİ

Aşgın, Afşin'deki incelemeleri sırasında depremzedelere de geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bu sırada Afşinli çok sayıdaki depremzede, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a Çorum halkının yardımseverliği ve yaptığı yardımlar nedeniyle teşekkür etti. Yardım için Afşin'e gelen ilk ekibin Çorum Belediyesi olduğunu belirten depremzedeler, Çorum Belediyesi'ne ve yardımlarıyla kendilerine destek veren Çorum halkına minnettar olduklarını dile getirdi. Çorum'dan ve Çorum ekibinden övgüyle bahseden Afşinli depremzedeler Çorum ile Afşin'in bundan sonra kardeş olduğunu belirttiler.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da depremzedelere Çorum halkının selamını ileterek, yanlarında olmaya ve bu yarayı hep birlikte sarmaya devam edeceklerini söyledi.

'EKİPLERİMİZ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR’

İncelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Başkan Aşgın, "Bölgede yaşanan tablo gerçekten içler acısı. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın inşallah. Milli şuurumuz, birlik ve beraberliğimiz bizleri diri tutuyor. Çorum Belediyesi, İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerimizin bölgede canla, başla ve büyük bir umutla çalışmalarına 24 saat devam ediyor. Burada, Afşinliler’in büyük bir sevgisi ile karşılandık. Çorum halkına dua ediyorlar. Afşin'in her yerinde Çorum plakalı araçlar ve Çorum'dan giden ekiplerimiz var. Yardımlarından dolayı Çorum halkına bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi. (Haber Merkezi)