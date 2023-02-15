Ahlatcı Çin’den 1000 tane özel çadır getirecek

Türkiye’de AFAD’dan diğer yardım kuruluşlarına, özel sektörden bireysel girişimlere herkes ağır kış şartlarının yaşandığı deprem bölgesindeki depremzedelerin barınma ihtiyacına çözüm bulmak için yarışıyor.

On binlerce konteyner bölgeye gönderilirken, çadır kentler de hızla kuruluyor. Ancak çadıra o kadar çok ihtiyaç var ki üreticiler taleplere yetişemiyor. Türkiye’nin önde gelen grupları da çadır temini için yurt dışındaki üreticilere gidiyor.

Ahlatcı Holding de kendi adını taşıyan vakıf aracılığıyla Hatay’da iki çadır kent kuracak.

Ekonomim dergisinin haberine göre, 600 civarında askeri çadırı temin eden Ahlatcı Vakfı, her biri 24 metrekarelik yalıtımlı 1000 tane özel askeri çadırı da Çin’den getirmek için harekete geçti.

Üretici firmayla bağlantı kuruldu, çadırlar Türk Büyükelçiliği kanalıyla Turkish Cargo’ya ulaştırılacak, oradan da İstanbul’a gelecek. Vakıf da çadırları Hatay’a götürerek kurulumlarına başlayacak.

Kreş, mutfak ve sağlık ocağı da kurulacak

Türkiye’deki üreticilerin önümüzdeki birbuçuk ayda AFAD’a çalışacağını söyleyen Ahlatcı Holding ve Ahlatcı Vakfı’nın Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ahlatcı, “Mümkün olduğunca süreci hızlandırmaya çalışıyoruz. Bir hafta, en geç on gün içinde çadırlar Türkiye’ye gelecek” diyor.

Çok büyük yıkım yaşanan Hatay’da iki çadır kent kuracaklarını kaydeden Ahlatcı, ekliyor: “Bu çadır kentlerde 6 bin kişi barınabilecek. Özel yalıtımlı, soğuk geçirmeyen sağlam askeri çadırlar kurulacak. Bu çadır kentlere ayrıca iki seyyar mutfak, iki sağlık ocağı ve çocuk kreşi de kuracağız.”

Deprem bölgesine yaptıkları yardımları artırdıklarına da değinen Ahlatcı, “İlk iki gün bölgeye 25 milyon TL’lik yardım gönderdik. Daha sonra bütçeyi 40 milyon TL’ye tamamladık. Dün itibariyle de 100 milyon TL’ye çıkardık. Bu bütçenin 20-25 milyon TL’lik bölümünü yıl boyunca deprem bölgesine ve Çorum’a gelen depremzedelere ayıracağız” bilgisini veriyor.

‘Biz Ronaldocuyuz, Benzema’ya dayanamadık onun da formasını aldık’

İtalya’da Atalanta takımında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral bir yardım kampanyası başlattı ve Cristiano Ronaldo’nun imzalı formasını açık artırmayla satışa çıkardı. Sonra bu formalara Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci’nin formalarını ekledi. Bu üç formayı Ahlatcı Vakfı 5 milyon TL’ye satın aldı. Formaların bedeli Ahbap Derneği’ne aktarıldı. Vakıf, kampanyaya eklenen Karim Benzema ve Harry Kane formalarını da 1 milyon 250 bin TL’ye aldı. Beşiktaş taraftarı olan Ahmet Emin Ahlatcı, “Tüm dünyada ve ülkemizde herkes Ronaldocu veya Messici diye kendini tanımlıyor. Biz Ronaldocuyuz. Kampanya başlayınca destek vermek istedik. Ronaldo’nun forması için 4 milyon TL, diğer iki forma için 1 milyon TL ödedik. Benzema’yı da seviyoruz, forması satışa çıkınca dayanamadık onu da aldık. Bu formaları mart ayında kuyumculuk fuarında sergileyeceğiz. Sonra vakfımızın müzesine koyacağız” diyor.

‘15 ilde doğalgaz dağıtımı yapıyoruz, bu illere gelen depremzededen ilk abonelik bedeli alınmayacak’

1984 yılında Çorum’da küçük bir kuyumcuda temeli atılan Ahlatcı Holding, bugün bünyesinde başta altın olmak üzere finans, enerji, sağlık, otomotiv ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyek gösteren 43 şirketi barındırıyor. Dört binin üzerinde çalışanı olan şirketin web sitesinde iş hacminin yıllık 450 milyar TL olduğu vurgulanıyor. Grubun Başkanı Ahmet Ahlatçı’nın açıklamasına göre Çorum’un her sekiz hanesinin birinde Ahlatçı Holding çalışanı bulunuyor. Aralarında Denizli, Aydın, Antalya, Erzincan, Konya, Ereğli, Niğde, Nevşehir, Karaman ve Aksaray gibi illerin bulunduğu 15 ilde doğalgaz dağıtımı yapan holding, ülke genelinde doğalgaz dağıtımında yüzde 23 paya sahip. Ahmet Emin Ahlatcı, “Doğalgaz dağıtımı yaptığımız illere gelen depremzedelerimizden doğalgaz abonelik bedeli olan 1.450 TL’lik bedeli de vakfımız karşılayacak. Çorum’da şu anda 15 civarında hane oldu. Ayrıca Çorum’da 350 kişiye 2 bin TL değerinde market kartı da dağıttık” diyor.