Ahlatcı: ‘Çorum’a 10 yeni OSB kurulmalı’

EROL TAŞKAN

Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzmen’in Haber Global’de sunduğu Benim Şehrim Programı’nın Çorum çekimlerinde yer alan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahmet Ahlatcı, Çorum’a 10 adet Organize Sanayi Bölgesi kurulması çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda Çorum çekimleri tamamlanan programa konuk olarak katılan ve Kürşat Tüzmen’i Ahlatcı Rafineri’de misafir eden Ahmet Ahlatcı, Çorum’un sanayi altyapısından bahsettiği programda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Haber Global aracılığı ile mesaj gönderdi.

Şu anda verilen %9,5 faizli yatırım desteğinin çok önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Ahlatcı, “Çorum Dünyanın Merkezi olduğu gibi Türkiye’nin de tam merkezinde yer alıyor. Sanayi alt yapısı oldukça kuvvetli olan ilimize tüm yatırımcıları davet ediyorum. Bu fırsatı el birliği ile değerlendirelim. Çorum’un tarım dışı alanlarında 10 adet OSB olması gerekir. Bu yeni OSB alanlarını belirlediğimiz takdirde Çorum’da en az 100 tane yeni fabrika kurulabilir. Bu fırsat, ülkemizin ekonomisi açısından çok değerli bir fırsattır. Böyle olması halinde, ben de doğalgazını ücretsiz çekmeyi taahhüt ediyorum.” dedi.

Kürşat Tüzmen’i misafir ettiği rafinerisi ile ilgili bilgi veren Ahlatcı, 1984 yılında başladığı ticaret hayatından örnekler vererek, ilk işyerinde hizmete başladığı gün yazdığı notunda hedeflerini ortaya koyduğunu, kendi alanında Türkiye’nin ve dünyanın ilkleri arasında yer alma hedefini yazıya dökerek kendisine vizyon çizdiğini aktardı.