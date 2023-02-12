Ahlatcı'dan deprem bölgesine 100 milyon liralık yardım

MUSTAFA BURAK YALÇIN

Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı tarafından depremden 2 saat sonra yola çıkartılan 7 tır dolusu yardım paketine ek olarak 36 tır insani yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, deprem bölgesine 100 milyon liralık yardım yapacaklarını açıkladı.

6 Şubat 2023 Pazartesi saat 04:17’de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 7,7 büyüklüğündeki, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde ağır hasara, can ve mal kaybına yol açan depremde, gerek devletin imkânları, gerekse ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının bölgedeki çalışmalarıyla yaralar sarılmaya devam ediyor.

‘TÜM İNŞAAT FAALİYETLERİNİ DURDURARAK DEPREM BÖLGESİNE GİTTİK’

Depremin ardından tüm inşaat faaliyetlerini durdurarak deprem bölgesine hareket ettiklerini belirten Ahmet Ahlatcı; “Ahlatcı Holding grup bünyesinde inşaatı hızla devam eden barut fabrikasında tüm inşaat faaliyetleri durdurularak, sabah saat 06:30’da deprem bölgesine 7 tır dolusu gıda ve giyim malzemesi ile 2 vinç sevk edilmiştir” dedi.

’43 TIR DOLUSU YARDIM MALZEMESİ ULAŞTIRDIK’

‘Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı bünyesinde kurulan Ahlatcı Acil Durum ve Afet Yardım Koordinasyon Merkezi (ADAKOM) tarafından depremin 2’nci günü göçük altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için ilk etapta 2 vinç ve 1 ekskavatör kurtarma çalışmalarına katılmıştır’ diyen Ahlatcı, “Depremzedelerimiz için giyimden gıdaya, temizlik malzemesinden araç filosuna, jeneratörden battaniyeye, mazottan iş makinalarına geniş bir yelpazede bir yardım paketi ise ADAKOM organizasyonu ve AFAD kanalıyla deprem bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Depremin 3’ncü gününde ise 3 tır kuru gıda, 2 tır su ve 2 tır medikal ve insanı yardım malzemesinden oluşan yardım paketi olmak üzere toplam 7 tır AFAD kontrolü ve izniyle ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken kış koşullarının getirdiği zorluklar nedeniyle yiyecek ve temiz su sıkıntısı ortaya çıkması üzerine depremin 4’ncü gününde 3 tır kuru gıda hemen vatandaşlarımıza, 1 tır dolusu kuru mama ise bölgede aç kalan kedi köpekler için kontrollü olarak dağıtılmıştır. Depremin 120’nci saatinde ise bebek bezi, hijyenik ped, yaşlı bezi ve strafordan oluşan 10 tır dolusu insani yardım malzemesi bölgeye ulaştırılarak ihtiyaç sahipleriyle buluşturulmuştur. Bugüne kadar 43 tır dolusu insani yardım malzemesi AFAD kontrolü ve izniyle depremzedelerimize dağıtılmıştır” ifadelerini kullandı.

‘7.5 MİLYON LİRA NAKDİ YARDIM YAPILDI’

Giyimden gıdaya, temizlik malzemesinden araç filosuna, jeneratörden battaniyeye, mazottan iş makinalarına geniş bir yelpazede 43 tır dolusu 100 milyon değerinde yardım paketinin yanısıra AHBAP platformuna 5 milyon Türk lirası, Mücevheratçılar Birliğine ise 2.5 milyon Türk lirası olmak üzere toplam 7.5 milyon Türk lirası nakdi yardım yapıldığını aktaran Ahlatcı, şunları söyledi:

‘500 KİŞİ YEMEK KAPASİTELİ MOBİL MUTFAK KURACAĞIZ’

“Ayrıca 400 adet çadırdan oluşan çadırkente ek olarak 2 adet 500 kişi yemek kapasiteli mobil mutfak bölgede hizmet vermeye başlayacaktır. Ayrıca Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Ahlatcı Acil Durum ve Afet Yardım Koordinasyon Merkezi (ADAKOM) tarafından Çorum’da deprem lojistik merkezi kurulmuş ve tüm yardım malzemeleri burada depolanarak ihtiyaca göre bölgelere kendi ekimlerimiz tarafından sevk edilerek AFAD kontrolünde dağıtılmaktadır.

‘İŞ MAKİNALARIMIZ 38 VATANDAŞIMIZIN GÖÇÜK ALTINDAN ÇIKARILMASINI SAĞLADI’

Dünya tarihindeki en şiddetli ve en ağır hasarlı doğal afet olarak kayıtlara geçen bu depremde Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı bünyesinde Ahlatcı Acil Durum ve Afet Yardım Koordinasyon Merkezi (ADAKOM) kurularak devletimizin tüm resmi kurumlarıyla koordinasyon halinde çalışmalara devam edilmekte olup bugüne kadar iş makinalarımız 38 vatandaşımızın göçük altından çıkarılmasını sağlamıştır. Geçmiş olsun Türkiye’m.”

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2023, 17:14