Ahlatcı Doğalgaz’a rekor talep

EROL TAŞKAN

Ahlatcı Holding tarafından borsada gerçekleştirilen Ahlatcı Doğalgaz’ın halka arzında yeni bir rekora imza atıldı.

Borsa tarihinin en büyük halka arzı ifadeleriyle karşılık bulan işlemlerde, yatırımcılardan gelen talepler rekor olarak tarif buldu.

3 milyar 481 milyonluk bir arzla borsada yatırımcıların karşısına çıkan Ahlatcı Holding, 15 milyar 135 milyon üzerinde rekor bir taleple borsa tarihinin en büyük halka arzını gerçekleştirdi.

419 bin 904 yatırımcının talepte bulunduğu işlemler, tüm borsa çevrelerinin dikkatini çekerken, hizmet ürettiği tüm sektörlerde yıldız haline gelen Ahlatcı Holding’i, borsada da yıldız haline getirdi.

Gelinen noktadaki büyüklüğü ve firma nezdinde oluşan memnuniyeti, Teşekkürler Türkiyem başlığı ile teşekkür ilanı olarak paylaşan Ahlatcı Holding Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş., gelinen noktayı ve memnuniyetini şu ifadelerle dile getirdi:

“İç Anadolu’dan Ege’ye, Doğu Anadolu’dan Akdeniz’e 16.358 km şebeke uzunluğu, yıllık 4 milyar sm3 gaz arzı ve1.8 milyon BBS doğalgaz abonesi, yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla Türkiye’nin lider enerji markası olma yolunda hızla büyüyen Türkiye’nin doğal gaz şirketi, Ahlatcı Doğalgaz, 15 milyar 135 Milyon Türk Lirası üzerinde rekor taleple borsa tarihinin en büyük halka arzını gerçekleştirdi. Halka arz büyüklüğü 3 Milyar 481 Milyon TL .

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen 10.550.000 nominal değerli payların ortalamada 9,60 katı, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilen 10.550.000 TL nominal değerli payların ortalamada 6,50 katı, Yurt İçi Yatırımcılara ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu yatırımcılara tahsis edilen toplam 21.100.000 TL nominal değerli payların, ortalamada 8,05 katı talep gelmiştir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen 26.375.000 TL nominal değerli payların 2,04 katı, Yurt Dışı Kurumlar Yatırımcılara tahsis edilen 5.275.000 TL nominal değerli payların ise 1,04 katı, talep gelmiştir.

Halka arz edilen toplam 52.750.000TL nominal değerli payların, ortalamada 4,35 katına denk gelen 229.317,193 TL, nominal değerli talep gelmiştir. Halka arzımıza toplam 419,904 yatırımcı talepte bulunmuştur.

Arzın gerçekleşmesi sırasında başta,Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Ömer Gönül ve Kurul Üyelerine, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetimine, Konsorsiyum Liderleri,Vakıf Yatırım A.Ş.,Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş, Ahlatcı Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş’ye vebize güvenen yüzbinlerce yatırımcımıza, ayrıca tüm çalışanlarımıza teşekkürü borç biliriz.”