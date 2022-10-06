Ahlatcı dünya altın piyasasına mührünü vurdu

EROL TAŞKAN

Dünya altın piyasasında söz sahibi olan Ahlatcı Holding, dünyada ilk olarak tanımlanan teknolojik gelişimle altında yayılan sahtecilik olayını adeta tarihe gömdü.

Ahlatcı, titiz bir AR-GE çalışmasıyla ortaya çıkan ve Nanoteklojik yöntemlerle geliştirilen GrafenNokta tekniği, mor ışıkta görünebilen ve asla silinemez özelliği ile de dünya altın piyasasına mührünü vurdu.

Sektörün güvencesi olarak tanımlanan bu yeni buluş, mücevher sektörünün gözde buluşma adresi haline gelen 53. İstanbul Jewelry Show'da ilk kez tanılırken, Ahlatcı Holding'in standını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ın katılımıyla Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı tarafından, ilk kez basına tanıtıldı.

Ahmet Ahlatcı, GrafenNokta'ya ilişkin yaptığı değerlendirmede; "İleri malzeme, yüksek teknoloji ve Ar - Ge'ye olan inancımızla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu çerçevede dünyada bir ilk niteliğindeki GrafenNokta ile altın ve kıymetli madenler sektörünün bileşenleri rafinerileri, kuyumcuları ve vatandaşlarımızı günümüzde sıkça yaşanan altın taklitçiliğinden kurtarmış olacağız" dedi.

GrafenNokta; taklit edilemez, silinemez, tahrip edilemez ve manipüle edilemez

Ahlatcı Yüksek Teknoloji Merkezleri'nde 2 yılı aşkın Ar - Ge çalışması sonucunda geliştirilen GrafenNokta teknolojisiyle altın üzerinde daha önce denenmemiş bir işaretleme teknolojisi uygulanarak altının rafineriden çıkışından itibaren doğrulama imkânı sağlanıyor. Patenti Ahlatcı Holding'e ait teknoloji ile kuyumcular ya da altın sahibi olanlar, kâğıt parada olduğu gibi artık altında da ihtiyaçları halinde pratik şekilde doğrulama sağlayabiliyor. Böylelikle sektöre güven ve istikrar gelmesi de hedefleniyor.

Artık vatandaş, altında taklitçilikten korunacak

GrafenNokta; taklit edilemez, silinemez, tahrip edilemez ve manipüle edilemez özellikleriyle öne çıkıyor. GrafenNokta sayesinde rafineri, kuyumcu ve vatandaş, elindeki ürünlerin hangi rafineriye ait olduğunu, üretimine ait ayrıntıları anlık olarak görebilecek ve doğrulama yapabiliyor.

Hâlihazırda altın üzerine kalıp ya da lazer çizimle işaretlemeler yapılıyor. Ancak bu işaretlemeler zamanla bozulabiliyor veya taklit edilebiliyor. Altının kendine özgü niteliğinden dolayı ise üzerinde bir işaret tutunamıyor.

GrafenNokta teknolojisi, altının üzerinde tutunabilen, hiç bir kimyasaldan zarar görmeyen, çevresel ve mekanik tüm streslere dirençli bir işaretleyici olarak görev görüyor. Çıplak göz ile görülmeyen, altın üzerinde şeffaf bir şekilde bulunan GrafenNokta, ultraviyole ışığı altında renklenerek parlıyor ve baskısı gerçekleşen bandrolün görünmesiyle anlık doğrulama sağlıyor.

Dört gün boyunca devam edecek fuarda katılımcılar, Ahlatcı Holding'in standını ziyaret ederek GrafenNokta'yı tanıma ve test etme imkanı bulabilecekler.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022, 18:22