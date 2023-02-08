Ahlatcı Vakfı’ndan depremzedelere 25 milyon liralık yardım

FATİH AKBAŞ

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından harekete geçen Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı, bölgeye 25 milyon liralık yardım gönderdi.

Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ahlatcı, yaptığı açıklamada yardımlar hakkında bilgi verdi.

Millî birlik ve beraberlik, toplumsal dayanışma için seferber edilen tüm imkânlarıyla afet bölgesinde olduklarını kaydeden Ahmet Emin Ahlatcı, “Merkez üssü Pazarcık olan 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem için Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı tarafından 25 milyonluk yardım paketi hazırlanarak AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere deprem bölgesine sevk edildi” dedi.

Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yakınlarına sabır, depremde yaralananlara acil şifalar dileyen Ahmet Emin Ahlatcı, “Halen göçük altında kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız içinde dualarımızı eksik etmiyoruz. Ülkemiz tarihindeki en şiddetli ve en ağır hasarlı doğal afet olarak nitelendirilen bu depremde Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı bünyesinde Ahlatcı Acil Durum ve Afet Yardım Koordinasyon Merkezi (ADAKOM) kurularak Devletimizin tüm resmi kurumlarıyla koordinasyon halinde çalışmalara başlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez ve taşra teşkilatlarıyla iletişime geçilerek, depremin hasar verdiği tüm bölgelerde ihtiyaç duyulan, ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri grubumuz bünyesindeki şantiyelerimizde faaliyetler durdurularak deprem bölgelerine gönderilmiştir. Ayrıca, vatandaşlarımızın ısınma, barınma ve beslenme ihtiyaçları tespit edilerek ilk etapta yaklaşık 25 milyon Türk Lirası değerindeki yardım paketi Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı tarafından satın alınarak 08.02.2023 saat 04.00 itibarıyla Ahlatcı Acil Durum ve Afet Yardım Koordinasyon Merkezi (ADAKOM) organizasyonu ve AFAD kanalıyla deprem bölgesine sevk edilmiştir”ifadelerini kullandı.

Vakıf tarafından bölgeye gönderilen malzemeler ise şöyle:

“5000 adet erkek havlu çorap, 5000 adet erkek iç çamaşırı, 5000 adet erkek atlet,

3600 adet bayan havlu çorap, 1400 adet bayan patik, 5000 adet bayan iç çamaşırı, 5000 adet bayan atlet, 5000 adet çocuk havlu çorap, 5000 adet çocuk atlet, 500 adet çocuk külot, 1000 adet uniseks içlik-üst, 1000 adet uniseks içlik-alt, 1000 adet çocuk

külotlu çorap, 350 adet bere, 5050 adet erkek kazak, 2550 adet kadın kazak.

55.000 adet ekmek, 257 koli bal, 146 koli reçel, 49 koli tahin pekmez, 10930 koli helva, 300 koli çikolata, 50 koli çokokrem, 100 koli tereyağı, 2 tır su (1.5 LT) 20 tır kumanya, 40 koli peynir. 2112 adet çocuk ayakkabısı, 3020 adet bay-bayan ayakkabısı. 71.100 adet ıslak mendil, 15.128 adet çocuk bezi, 456 paket külotlu bez, 1.000 adet hijyenik ped. 4572 adet battaniye, 15 adet jeneratör, 60.000 LT mazot, 3500 adet powerbank, 5 tır hızlı jel ile anında ısınan kumanya, 3 tır elektrikli ısıtıcı, 50 takım arama kurtarma ekipmanı. 16 adet kamyon, 2 adet ekskavatör, 3 adet vinç, 2 adet tanker mazot, 2 adet Isuzu kamyon.”

Gerek bölgedeki temsilcileri, gerek AFAD, gerekse basın yoluyla gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Ahlatcı, “Ahlatcı Holding olarak tüm şirketlerimiz, çalışanlarımız ve Acil Durum ve Afet Yardım Koordinasyon Merkezimizle (ADAKOM) yardım çalışmalarımız 24 saat kesintisiz sürmektedir. Geçmiş olsun Türkiye’m” diyerek sözlerini tamamladı.