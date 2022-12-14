Ahmet Fındıkçı Kuaför’den lazerde kış kampanyası

M.BURAK YALÇIN

Güzellik Uzmanı Ahmet Fındıkçı’nın sahibi olduğu Ahmet Fındıkçı Kuaför’de lazer epilasyon uygulamasında kış ayına özel kampanya başlatıldı.

Ahmet Fındıkçı Kuaför, Çöplü Mahallesi Osmancık Caddesi 1. Uç Sokak Numara 4 adresinde yenilikler katarak müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

EPİLASYON İÇİN EN İYİ ZAMAN

Yeni nesil buz lazer epilasyon cihazı ile müşterilerine hizmet verdiklerini aktaran Ahmet Fındıkçı, lazer epilasyon uygulamalarında cildin yüzey tabakasında işlem yapılmasından dolayı, o bölgenin direkt olarak güneş ışınlarına maruz kalmaması gerektiğini belirterek, epilasyon için en iyi zamanın kış ayı olduğunu söyledi.

KIŞA ÖZEL KAMPANYA

Bu sebeple kışa özel kampanya başlattığını ifade eden Fındıkçı, kampanyadan faydalanmak isteyenleri Ahmet Fındıkçı Kuaför’e beklediğini kaydetti.

CİLT BAKIM HİZMETİ

İşletmesindeki hizmetine bir yenisini daha ekleyerek Cilt Bakım Cihazı aldığını vurgulayan Fındıkçı, “Bu cihazlada saç analizi, cilt analizi ve kırışık tedavisi gibi çeşitli tedaviler yapıyoruz. Yıpranan cildin bakımı için bu cihazlar oldukça etkili oluyor” dedi.