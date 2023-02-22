Aile hekimi hayatını kaybetti

Çorum'un tanınan hekimlerinden Dr. Alaattin Büyükkakaç (73) rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti.

Mehmet Büyükkakaç ile merhume Fatma Büyükkakaç'ın oğulları, Cemile Büyükkakaç'ın kardeşi, Nurettin ve İsmail Büyükkakaç'ın ağabeyleri, Gönül Büyükkakaç'ın eşi olan ve Dodurga’da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Alaattin Büyükkakaç’ın cenazesinin bugün Akşemsettin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verileceği öğrenildi.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.