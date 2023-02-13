Aileden geriye sadece bu fotoğraf kaldı

Çorumlu Nurcan Kaya Güler ve 2 çocuğu, Hatay’da meydana gelen depremde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiler.
CHP eğitmenlerinden emekli öğretmen Aslan Kaya’nın eniştesi merhum Hüseyin Güler’in eşi Nurcan Kaya Güler ile 2 çocuğu, Hatay’da enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.
Anne Nurcan Kaya Güler ve kızı Rüveya Güler, enkaz altında kalarak yaşamını yitirirken, ailenin büyük kızı Nursena Güler kurtarıldı. Ailenin oğlu Mertcan ise enkaz altında kaldı.
Umutlu bekleyişin ardından enkaz altında kalan Mertcan Güler’den acı haber geldi.
Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi Mühendisliği öğrencisi olan Mertcan’ın da yaşamını yitirmesiyle Güler Ailesi’nden geriye ailenin büyük kızının kaldığı öğrenildi.Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023, 19:40