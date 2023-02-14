AK Parti teşkilatı deprem bölgesinde

MURAT KARASU

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Çorum teşkilatları deprem bölgesine gitmek için otobüslerle yola çıktı.

Depremzedelere yardım etmek için yola çıktıklarını belirten AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “İl yönetimindeki ve ilçe başkanı arkadaşlarımız ile birlikte depremzedelere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Ülke olarak gerçekten çok zor günler geçiriyoruz. Bizlerde en azından bir nebze de olsa orada ki vatandaşlarımıza destek sağlayalım yardımcı olalım diyerek yola çıktık” dedi.

Çorum’dan, Adıyaman’a gönderilecek yardımlarında koordinesini yapacaklarını ifade eden Ahlatcı, yaşanan deprem sonrası yaraların biran önce sarılması için tüm Türkiye’nin tek yürek olduğu ifade etti.

Ahlatcı, birlik ve beraberlik içerisinde bu asrın felaketinin yaralarını saracaklarını söyledi. (Haber Merkezi)