Akaryakıt istasyonu arsası satışa çıkarıldı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait 6 bin 164 metrekare büyüklüğündeki akaryakıt istasyonu arazisi satışa çıkarıldı.
İhale 16 Mart Perşembe günü saat 14:30’da Hançerli Mahallesi, 216. Sokak, No:8 İlkadım/Samsun adresinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasının 1. Katındaki Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
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