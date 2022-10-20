Akın Külcü cübbe giydi

M.BURAK YALÇIN
Avukatlık stajını tamamlayan Akın Külcü, Çorum Barosu’nda düzenlenen törenle cübbe giydi.
Çorum Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleşen ruhsat törenine Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Av. Erkan Kabakcı, ailesi ve avukatlar katıldı.
Avukatlık Yemini’ni yaparak ruhsat alan genç avukata cübbesini Av. Nihat Ahıskalıoğlu giydirdi.
Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, törende yaptığı konuşmada avukatlık mesleğine adım atan meslektaşını tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.
Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022, 19:12