Ali Can Doğan TÜRMOB Etik Kurulu üyeliğine seçildi

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası önceki Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Doğan, mesleğin üst kuruluşu TÜRMOB’da Etik Kurulu üyeliğine seçildi.

Doğan; "TÜRMOB Etik Kurulu üyeliğine seçilmem dolayısıyla bugün ilk toplantımızı yaparak, kurul üyelerimizle birlikte görev dağılımını gerçekleştirdik. Bu onurlu göreve seçilmemde emeği olan başta Genel Başkanımız Sayın Emre Kartaloğlu olmak üzere Genel sekreterimiz Sayın Yahya Arıkan‘a ve TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum. Gerek oda başkanlığım, gerekse bundan sonra aldığım tüm görevlerde hiç bir zaman desteğini esirgemeyen ekip arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma tüm kalbi duygularımla teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2023, 18:11