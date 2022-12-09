Ali Yıldız’dan imamlara boykot çağrısı

FATİH BATTAR

Diyanet Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız, imamlara zincir marketlerden alışveriş yapmamaları çağrısında bulundu.

İmamların zincir marketlerden alışverişi kesmelerini isteyen Yıldız, Show Haber’e konuştu.

Yıldız; “Parmak sallayan bu densizleri uyarıyoruz. Diyanet mensuplarımızı bu çapsızlara karşı, milleti tanımazlara karşı topyekün boykota davet ediyorum. Türkiye’de yaklaşık 130 bin imam var, 90 bini Diyanet Sen üyesi. Din görevlisi kardeşlerimizin etki alanı tüm Türkiye’yi kapsıyor. Eğer zincir marketlerde istenilen seviyeye gelmezse imamlar zincir market boykotuna başlayacak. Bu densizliğe milletimizin, üyelerimizin, din görevlilerin cevap vereceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022, 16:32