FATİH BATTAR

Kanser tarama faaliyetlerinin ulaşılabilirliğinin arttırılması, vakaların zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla Çorum’a kazandırılan ''Mobil Kanser Tarama'' aracının açılışında konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise randevulara gelmeyen vatandaşlara tepki gösterdi.

Ceylan’dan randevulara gitmeyen vatandaşlara tepki!

Çorum’da yaklaşık günde 600 kişinin hastanedeki randevusuna gelmediğini belirten Ceylan; “Günde 600 kişi aldığı randevuya gitmiyor. Allah’ınızı severseniz ya almayın, ya da alınca da gidin. Randevuya gitmeyenler, randevu alamayanların vebaline giriyor. 600 az bir rakam mı? Tamam güzel randevuyu alıyorsunuz, gidin bari. Haksız mıyım? Siz söyleyin. Günlük ortalama 600 kişi aldığı randevuya gitmiyor. O zaman da randevu ne oluyor, 600 kişi erken bitiyor. Yoksa hastanede doktor sayımız da, imkanlarımız da var. Ultrason çekimi ile ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Bunların hepsini düzeltiriz, ufak- tefek problemler. Aldığınız randevuya mutlaka gidin. Gitmeyince bilin ki bir başkasının hakkına giriyorsunuz.” dedi

Devlet Hastanesi’nin ne zaman açılacağı eleştirilerine de cevap veren Ceylan; “Çorum’a 4 kalemde 1 milyarlık yatırım yapanlar, Devlet Hastanesi’ni mi yapamayacak.” dedi

DEVLET HASTANESİ ÖNÜMÜZDEKİ AY İHALEYE ÇIKACAK

Çorum’a 300 milyonluk Diş Hastanesi, 350 milyonluk Onkoloji Hastanesi, 100 milyonluk Aile Sağlık Merkezleri yapıldığının aktaran Ceylan; “Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Yaşam Merkezi 25 milyon ihaleye çıktık, imzalar atıldı, haftaya yer teslimi yapılarak temeli atılacak. Gülabibey ve Mimar Sinan mahallemize Aile Sağlığı Merkezleri ihaleye çıktı, Haftaya onların da temelini atacağız. Yine Binevler’e de Aile Sağlığı Merkezi yanında 112 İstasyonu birlikte yapılacak. Bu üç yatırımın toplam bedeli 100 milyon lira. Toplam 1 milyar liralık yatırımlar. Devlet Hastanesi’nin soruyorlar. Çorum’a 2 yılda 1 milyar lira yatırım yapan Çorum’daki Devlet Hastanesi’ni mi yapamayacak? Onun da bir daha ay ihaleye çıkıyoruz. Hayırlı-uğurlu olsun.” şeklinde konuştu

Konuşmasında muhalefete de göndermede bulunan Ceylan; “Çorum’da bir delikli kuruş yatırımı olmayanlar bize akıl vermeye kalkıyorlar. O akıl sizin olsun. Biz işimizi biliyoruz. Biz Çorum’a nasıl hizmet edileceğini de biliyoruz. Çorumlu hemşehrimiz de bu hizmetlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası olduğunu biliyor. Çorum’da sağlıkta bir numara olacağız.” ifadelerini kullandı