‘Almanya’da 160’dan fazla kişinin işe girmesine vesile olduk’

M.BURAK YALÇIN

Almanya’da nitelikli personel ihtiyacının olduğunu ifade eden Alanbey Danışmanlık sahibi Serdal Alanbey, 2022 yılında çıkan yasa ile 160’dan fazla vatandaşın Almanya’da işe girmesine vesile olduklarını söyledi.

Almanya’da çalıştırılmak üzere çeşitli meslek dallarından kalifiye elemanlar alınacak. Konuyla ilgili Alanbey Danışmanlık bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Önceki akşam Anitta Otel’de çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen toplantıda Alanbey Danışmanlık sahibi Serdal Alanbey, Çorumluların Almanya’da işe yerleştirilmesi konusunda gereken yardım ve desteği sağlayacaklarını belirterek, şartlarla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

‘160’DAN FAZLA KİŞİNİN İŞE GİRMESİNE VESİLE OLDUK’

Çorumlu olduğunu, Almanya’da doğup, büyüdüğünü aktaran Serdal Alanbey, 2022 yılında çıkan yasa ile 160’dan fazla vatandaşın Almanya’da işe girmesine vesile olduklarını belirterek, “Tek kuruş para almadım. 2021 yılında Almanya’da kurumsal şirketimizi kurdum. Şu esnada ise Türkiye’de danışmanlık şirketimi açtım. Almanya’daki şirketlere gerekli olan personel tedariği için Türkiye’de şirketimi kurdum ve sizlere köprü olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

‘500 ŞİRKETLE İRTİBATTAYIZ’

Almanya’da 3.7 milyon nitelikli personele ihtiyaç olduğunu ifade eden Alanbey, “Elimizde 500 şirket var. Bize diyorlar ki aşçı lazım, elektrikçi lazım, su tesisatçısı lazım, marangoz, hemşire lazım. Ben bunların sözcüsü ve görevlisi olarak Türkiye’ye geldim. Eğer elinizdeki mesleki nitelikler uyuyorsa, kalacak yerinizi, iş anlaşmanızı, yaptırım denkliğinizi organize etmek bizim sırtımıza bir yüktür. Severek yardımcı olacağız. Mesleki lise, teknik lise, önlisans ve lisans mezunu olanlar için yeni bir kapı açıldı” diye konuştu.

Alanbey’in konuşmasının ardından toplantı soru-cevap şeklinde devam etti.