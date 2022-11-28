Amerikan Alzheimer Birliği araştırma ekibinde bir Çorumlu

Çorumlu Uzman Nöropsikolog Tuğçe Şentürk, Amerikan Alzheimer Birliği’nin araştırma görevlisi olarak alzheimer tedavisinde dünyada çığır açacak yeni bir yöntemin Türkiye çalışmalarını yürütüyor.

Nobel Yayın Evi çatısı altında Psikoloji Bölümü ile Tıp Fakültesi’nde okutulacak ve önümüzdeki günlerde yayınlanacak ders kitabına 2 bölüm yazan Uzman Nöropsikolog Tuğçe Şentürk’ün alanında yurt içi ve yurt dışında çeşitli makale ve bildirileri bulunmakta.

Ayrıca sık kullanılan nöropsikolojik testlerin Türkiye normlarını belirleyen Tuğçe Şentürk’ün bu konuda hala devam eden çalışmaları bulunuyor.

İngilizce ve Fransızca dillerinde yurtdışı danışanlarına online terapi ve genç meslektaşlarına yurt içi yurt dışı süpervizyon verdiğini ifade eden Şentürk, bir çok üniversiteden kabul aldığı halde kendi memleketine hizmet vermek istediği için akademik çalışmalarına Hitit Üniversitesi’nde devam etmek istediğini dile getirerek, “Bu nedenle üniversitemizde Psikoloji Bölümünün açılış sürecini takip ediyorum. Çorum’un psikoloji lisans bölümünden mezun olmuş ardından yine bu alanda yüksek lisansını tamamlamış uzman psikolog eksiği olduğu düşüncesiyle toplumun gerçek sağlık hizmetine erişimini sağlamak amacıyla klinik kurdum. Çorum’da ve yakın çevre illerde bu alanda doktorası bulunan tek psikolog olarak görevimi etik sınırlar dahilinde sürdürmeyi hedefliyorum. Temel misyon ve vizyonum öncelikli olarak topluma psikolojik ve nöropsikplojik bozuklukların zannedilenden daha yaygın olduğunun ve önyargıların aksine neredeyse tamamının doğru müdahalelerle uzman kişilerce iyileştirilebilir olduğu bilincinin kazandırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda gerekli eğitimleri tamamladığım her konuda çocuk ergen ve yetişkin yaş gruplarına hizmet vermekteyim. Bilinmelidir ki psikolojik bozukluklar dünya toplumunun tamamında oldukça yaygın olmakla beraber kişilerin kaderi değildir erken ve doğru müdahale ile yaşam kalitesi yükseltilebilir” dedi.

Nöropsikolojinin beynin yapı ve fonksiyonlarının belirli psikolojik olaylarla olan ilişkisini anlamayı amaçlayan bir psikoloji dalı olduğunu altını çizen Tuğçe Şentürk, “Nörolojik bozuklukların yol açtığı davranışsal ve bilişsel etkilerin teşhis ve tedavisini hedefler. Psikolojiyi soyut ve ayakları yere basmayan ruh bilimi tanımından uzaklaştıran tamamen bilimsel ve beyin merkezli bir alandır. Nöropsikoloji Avrupa ve Amerika’da en güncel ve en kıymetli alanlardan biri haline geldi. Ben de dahil olduğum gerek yurt içi gerek yurt dışı araştırma projeleriyle bu alanı Çorum’dan Türkiye’ye tanıtmayı aynı zamanda danışanların var olan şikayetlerini ortadan kaldırmayı hedefliyorum. Bunun için kliniğimde TDCS ve TMS gibi cihazlar kullanıyorum” ifadelerine yer verdi.

UZMAN NÖROPSİKOLOG TUĞÇE ŞENTÜRK KİMDİR?

1993 yılında Çorum’da doğdu. Ortaokul, lise ve üniversite eğitimimi İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi’nde klinik ve deneysel psikoloji yüksek lisansının ardından deneysel psikoloji alanında doktorasını tamamladı. 5 yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Poliklinik Baş Asistanı ve Beyin Dinamiği Araştırma Merkezi’nde Laboratuvar Sorumlusu olarak çalıştı.

Klinik dışında akademik alanda da çalışmalarda bulunan Tuğçe Şentürk, bu çalışmalarını aktif olarak sürdürüyor.

Amerikan Alzheimer Birliği’nin araştırma görevlisi olarak alzheimer tedavisinde dünyada çığır açacak yeni bir yöntemin Türkiye çalışmalarını yürüten Şentürk, ayrıca Nobel Yayın Evi çatısı altında Psikoloji Bölümü ile Tıp Fakültesi’nde okutulacak ve önümüzdeki günlerde yayınlanacak ders kitabına iki bölüm yazdı. Alanında yurt içi ve yurt dışında çeşitli makale ve bildirileri bulunmakta. (Haber Merkezi)