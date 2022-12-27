Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü 17 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü 17 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, üniversitenin çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere e 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve  26566  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 17 adet sözleşmeli personel alınacağı belirtildi.

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Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022, 15:19
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