‘Ankara’nın artık Çorum’u yabana atmaması gerektiğine inanıyoruz’

Çorum’un ekonomisi ile ilgili ulusal bir ekonomi dergisine demeç veren Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal; “Ankara'nın ilimizi artık yabana atmamasını ve savunma sanayine yönelik yatırımlarda bir ivme kazandırması gerektiğine inanmaktayız.” dedi

Çorum’un Anadolu’nun önemli üretim merkezlerinden biri haline geldiğini anlatan Başaranhıncal, Çorum ekonomisi ile ilgili şu bilgileri aktardı;

“Bugün odamıza kayıtlı 5 bin 500 üyesiyle sanayi ve imalat tesislerinde 19 bin kişiye istihdam sağlayarak, ülke ekonomisinin her bir verisine önemli katkılar sunmaktadır. Son yıllarda, ülkemizin ihracatta gösterdiği niteliksel değişimin yansımaları Çorum ilimizde de olmuştur. Bundan tam 10 yıl önce 120 firmayla 142 milyon dolar ihracat yapan ilimiz, ihracatını yaklaşık 19 kat, ihracatçı firma sayısını ise yaklaşık 2 kat artırdı. Gösterdiğimiz bu üretkenliğe karşılık, Çorum her alanda devletini daha çok yanında görmek istemektedir. Biz iş dünyası olarak daha çok yatırım, daha çok ihracat, daha çok istihdam yapmaya kararlıyız. Çünkü biz büyüdükçe, ülkemiz de büyüyor. Bu gayeye ulaşmak için ilimizin ve bölgemizin daha da büyümesi ve gelişmesine direkt etki edeceğine hiç şüphe duymadığımız demiryolunun ilimize bir an önce kazandırılması önemli.

ÇORUM'UN GÜNDEMİ YILLARDIR YAPILAMAYAN DEMİRYOLU

Demiryolu, ülkemizin gündeminde her bölgesiyle yerini almış ve meşgul etmiştir. Ülkemizde başta yolcu taşımaya yönelik olmak üzere, belli güzergahlarda hızlı tren yatırımlar devam etmektedir. Bu çalışmalar ve yatırımlar, AB standartlarında gerçekleşmektedir. Ancak, Çorum ilimiz maalesef başta yük taşımacılığı olmak üzere, bu yatırımlardan ve hizmetlerden sürekli uzak kalmış, hatta mahrum bırakılmıştır. Ulaşımı olmadığı özellikle entegre ulaşım sağlanamadığı iller ve bölgeler maalesef gelişim ve kalkınma gösterememiştir. Çorum'un belki de en eski ve en elzem talebi olan demiryolu, odamızın bir numaralı gündem maddesi olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Yatırımcılarımızın: demiryolu ulaşımı olmaksızın kara taşımacılığı ile dünyanın farklı bir bölgesine ürün satması ya da fabrika kurması gerektiğinde navlun anlamda ne kadar dezavantajlı olduğu görülmektedir. Demiryolu Çorum'un sanayi altyapısının güçlenmesinde, yeni yatırım fırsatlarının oluşmasında buna bağlı olarak ihracatın artmasında önemli bir katkı sağlayacaktır.

SAVUNMA SANAYİYATIRIMLARINDA BİR İVME KAZANACAK

Savunma sanayinin millileştirilmesi ve geliştirilmesi hususu, ülkemizin en önemli politikalarından biri haline gelmiştir. Son yıllarda yaşanan yapısal değişim ve teşvikler sayesinde dışa bağımlılığımız her geçen gün azalmakta, bu da yatırımcılar için itici bir güç olmaktadır. Belirli yerlerde konumlanan savunma sanayimiz yatırımların Anadolu'ya yaygınlaştırılması politikası benimsenmesi durumunda sektörün ve savunma sanayisinin gelişmesinin başka bir boyut kazanacağını düşünüyoruz. İlimizin sahip olduğu üretim kabiliyetini göz önünde bulundurarak. Ankara'nın ilimizi artık yabana atmamasını ve savunma sanayine yönelik yatırımlarda bir ivme kazandırması gerektiğine inanmaktayız.

ÜLKEMİZDE UN VE YEM MAKİNELERİ İHRACATINDA İLK SIRADAYIZ

İlimizde, makine imalat sektöründe un ve yem makinaları ön plana çıkmaktadır. Bugün ülkemiz, un ve yem makineleri ihracatında dünyada ikinci sırada yer almaktadır. İlimiz ise bu ihracatta ilk sırada bulunmaktadır. Sektörde yer alan firmalarımız dört kıtaya ihracat yapıyor. Sektörde önemli firmalarımız dünyada marka olmuş ve tercih edilen firmalar haline gelmişlerdir. Un ve yem makineleri sektöründe gelinen bu noktayı daha ileri götürmek ve ilimizin bu sektörde marka kent olarak anılması için 2013 yılından beri Ur-Ge projeleri yürütmekteyiz. Sektör temsilcilerinin Hindistan, Arjantin, Brezilya, Amerika, Kanada, Hollanda, İtalya gibi ülkelerde fuarlara tek bir stant ve tek bir isim altında katılmalarını sağlayarak ilimiz ihracatına, üretimine, istihdamına değer katmaktayız.

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022, 18:37