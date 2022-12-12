Anneanne ile torunu aynı gün vefat etti

Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Aydın Çakmak ve anneannesi Cemile Sarıdoğan aynı gün vefat etti.

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde yaşayan 37 yaşındaki Aydın Çakmak, yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Aynı gün anneannesi Cemile Sarıdoğan da hayata gözlerini yumdu. Bir günde iki acı birden yaşayan aile, büyük üzüntü yaşarken merhum ve merhumenin cenazeleri ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhum ve merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı dier.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2022, 12:49