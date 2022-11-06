Aracını sevenlerin markası

FATİH BATTAR

20 yıldır Çorum’da temizlik sektörünün öncü firmalarından olan Velidedeoğlu Kimya,antifriz ve camsuyu üretimine başladı.

Çorum’un ilk ve tek antifriz markası olan Velidedeoğlu imzalı Cooltech Antifreeze, 2500 metrekare alanda üreterek, iç ve dış pazarda yerini almaya başladı.

Devlet malzeme ofisi (DMO) firması olan Velidedeoğlu kimya deterjan üretiminin yanı sıra günlük 24 bin adet antifreeze de üretimine katarak tesis hakkında bilgi veren işletme sahibi Umut Velidedeoğlu, 20 yıllık tecrübesini ve uzun çalışmaların sonucunda çok kaliteli bir ürün ortaya çıkardıklarını, piyasanın lider markaları olan castrol petrol ofisi opet shell gibi organik antifireeze üreterek Cooltech Antifreeze ve cam suyu markasıyla raflarda yerini almayı başladıklarını söyledi.

İç Anadolu Bölge Distribütörlüğünü namsan ltd şti verildiğini belirten Velidedeoğlu, üretilen ürünlerin Avrupa’ya da ihraç edileceğini söyledi.

Şimdilik Mekodonya, Sırbıstan, Polonya ve Romanya gibi ülkelerle çalıştıklarını dile getiren Velidedeoğlu, cooltech markasını tüm dünyaya duyurmak istediklerini ifade etti.

Yüzde yüz yerli Çorum’un markası olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Umut Velidedeoğlu, aracını seven tüm Çorumluları Cooltech Antifreeze kullanmaya davet etti.