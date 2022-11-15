Arasta’da ikinci etap başladı

FATİH BATTAR

Yaklaşık 16 milyona mal olacak Çöplü Arastası 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı.

Proje ile arasta hem alt hem de üst yapısı yenilenerek, yeniden tarihi görünüme kavuşturulacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Arasta’da başlayan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, yüklenici firmadan bilgi çalışmalar hakkında bilgi aldı.

14 bin 500 metrekarelik tarihi Meydan Projesi kapsamında tarihi Çöplü Arastası’nı 100 yıl önceki görünüme kavuşturmayı planladıklarını belirten Aşgın, projenin ilk etabının geçtiğimiz yıl tamamlandığını söyledi.

İlk etap projesinde Saat Kulesi’ne bakan tüm tarihi binalarının tamamının dış cephelerinin yenilendiğini aktaran Aşgın; “Eski halini bilenler, yeni halini görenler inanamayacak düzeyde muazzam bir çalışma oldu.” dedi

ZİRAAT BANKASI 1 AY İÇİNDE YIKILACAK

14 bin 500 metrekarelik tarihi meydan projesi kapsamında Halk Bankası’nı yıktıklarını, Ziraat Bankası’nı da 1 ay içinde yıkacaklarını ifade eden Aşgın; “Ziraat Bankası yeni yerine taşınacak. Tarihi Meydan projesine bakan bütün binalar sanki 100 yıl öncesinden çıkmışcasına, tarihi görünümüyle hayat bulacak.” diye konuştu

Cephe Sağlıklaştırma Projemizin 2.etabınının Tarihi Kültür Yolu projesi bakımından önem arz ettiğini belirten Aşgın; “Bizim en önemli projemiz Kale’den Ulucami’ye kültür yolu projemiz. Tarihi kültür yolu projemizin bu kısımdaki ayağı Tarihi Veli Paşa Hanımızın önünden, Merkez Simit fırının olduğu yere kadar meydana çıkıyor.” dedi

ARASTA’DA SOBA KULLANIMI KALKACAK

Proje ile sadece binaların cephe sağlıklaştırmasını ve tabelalarını yenilemeyeceklerini vurgulayan Aşgın; “Arastanın tüm alt yapısını yenileyeceğiz. Arasta’da soba kullanımını kaldıracağız, direkleri kaldıracağız, elektrik hatlarını yerin altına alacağız, kaldırımları yenileyeceğiz, doğalgaz getireceğiz, yağmur suyu şebesini yenileyeceğiz. Yenildikten sonra Arnavut kaldırımları ile döşeyeceğiz. Tarihte nasılsa burası tarihi görünümüne yeninden kavuşacak.” ifadelerini kullandı.

Yapılacak restorasyon projesi ile Çöplü Arastasının öneminin daha da artacağını, kültürel anlamda şehrin kimliğini yansıtacak bir mekana dönüşeceğini ifade eden arasta esnafı, bunun işlerini de olumlu yönde etkileyeceğini düşündüklerini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022, 17:22