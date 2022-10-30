Asım Balcı ÇESİAD’lı öğrencileri ağırladı

EROL TAŞKAN

Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara’da üniversite eğitim gören Çorumlu öğrenciler ve Çorumlu Eğitimci-Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇESİAD) yönetimi ile bir araya geldi.

ÇESİAD’ın Ankara’da düzenlediği etkinliğe ev sahipliği yapan Balcı, hemşehrilerini Ulucanlar Müzesi’nde ağırladı.

ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve ÇESİAD’a üye Çorumlu öğrencilerin bir araya geldiği Ankara buluşmasında Çorum rüzgarı eserken, gurbette eğitim gören öğrenciler bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadı.

ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, bol bol memleket sohbetinin yer aldığı buluşmada, kendilerine ev sahipliği yapan Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı’ya teşekkür etti.