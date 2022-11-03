Aslan Mantı vefat etti

M.BURAK YALÇIN

Çorum Özel Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr.Dr. Tahir Mantı’nın ağabeyi, emekli öğretmen Aslan Mantı (81) bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü Özel Hastane’de hayatını kaybetti.

Merhum Osman Mantı ile merhume Rabia Mantı’nın oğulları, Raziye Mantı’nın eşi, Alparslan Mantı ile Ömer Mantı’nın babaları olan Aslan Mantı’nın cenazesi, yarın Cuma namazına müteakiben Ulu Cami’de kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.