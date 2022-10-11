Auto King Çorum Şubesi yeni bayisi yenilenen yüzüyle hizmete girdi

M.BURAK YALÇIN

El değiştiren Auto King Çorum Şubesi, yenilenen yüzüyle müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için Mimar Sinan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Numara:8/E adresinde hizmete girdi.

Hasan Kurt, Halil Kuler ve Emrah Köylü’nün sahibi olduğu Auto King, mini onarım, mekanik bakım, hasar onarımı, boyasız kaporta göçük düzeltme, cam tamiri, döşeme tamiri, detaylı iç-dış temizliği ve oto yıkama alanlarında müşterine hizmet veriyor.

Firma sahipleri, tüm trafik sigorta ve kasko poliçe şirketleri ile anlaşmalı olarak çalıştıklarını da ifade ettiler.

Sektördeki 25 yıllık tecrübelerini Çorumlularla buluşturduklarını aktaran firma sahipleri, Auto King’in alanında profesyonel ekibi ile son teknolojiyi kullanarak, kaliteli hizmet anlayışı ile hizmet sunduğunu söylediler.

Tüm onarım işlemlerinde 2 yıl işçilik garantisi veren Auto King, TSE 13168 Hizmet Yeterlilik Belgesi ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartları çerçevesinde sunduğu hizmetleri ile %99 müşteri memnuniyetine ulaştı.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022, 17:50