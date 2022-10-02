Av. Turan Kalıpcı güven tazeledi

M.BURAK YALÇIN

Çorum Barosu’nun Olağan Genel Kurul Toplantısı haftasonu gerçekleştirildi. Av. Turan Kalıpcı yeniden seçilerek güven tazeledi.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen genel kurulda 1. oturumunda ilk olarak divan üyeleri seçildi.

Av. İbrahim Özyılmaz’ın başkanlık yaptığı divanda başkan vekilliğine Av. Erkan Kabakcı, üyeliklere ise Merve Menteş ile Av. Utku Singil seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda Baro’nun gelir, gider bilançoları, faaliyet ve denetim raporları okunarak ibra edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde ise başkan adayları Av. Turan Kalıpcı ile Özer Akpınar selamlama konuşması yaptı.

Genel kurulun 2. oturumunda da seçimlere geçildi.

237 oy alan Av. Turan Kalıpcı yeniden Baro Başkanlığına seçilirken rakibi Özer Akpınar 181 oy da kaldı.

Kalıpcı başkanlığındaki Çorum Barosu Yönetim Kurulunda Filiz Gözübüyüklü, Avni Zafer Yamaner, Can Arslan Kayalar, Ayşe Çiftçi, Bekir Çetin, Tuğrul Damar, Gamze Gizem Abuhanoğlu, Feyza Dugan, Abdulbaki Kartancı ve Özge Kayar Bilir görev alan isimler oldu.

Disiplin Kurulu Üyeliklerine Adem İşli, Kasım Özarslan, Özlem Oral, Yunus Emre Özdemir ve Gizem Tosun Can getirildi.

Denetleme Kurulu Kasım Aksoy, Adem Oğuzhan Kaya ve Cemile Merve Karakaya’dan oluşurken Türkiye Barolar Birliği delegeliğine ise Yaşar Okumuş, Neslihan Boyabatlı ve Altuğ Afat seçildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2022, 18:26