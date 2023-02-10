Ay-Ka Enerji Afşin'in köylerine yardım eli uzattı

Ay-Ka Enerji ekipleri ve araçları ile birlikte “gün birlik olma günüdür” diyerek deprem bölgesine yardım malzemesi götürdü.

Merkez üssü Kahramanmaraş /Pazarcık olan 6 Şubat 2023 tarihinde Pazartesi günü sabaha karşı saat 4.17 de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem ve yine aynı gün içinde Merkezi Kahramanmaraş, Elbistan olan, saat 13.24 de meydana gelen 7.6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ilimizi kapsayan depremin ardından Ay-Ka Enerji yönetim kurulu başkanı Kadir Yüksel, Kahramanmaraş Afşin ilçesi köylerine yardım elini uzattı.

5 araç ve 11 kişiyle 9 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinde Afşine ulaşan Ay-Ka Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yüksel, köylerde gıda yardımı dağıtacaklarını dile getirerek, “Gün birlik olma günüdür, ülkemiz her bir vatandaşımızın acısı acımızdır, ülke olarak adeta seferberlik ilan edilen şu günde bizde üzerimize düşen görevi yerine getirmek için personelimizle maddi ve manevi desteğimizi vermeye çalışıyoruz. Depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum”dedi. (Haber Merkezi)