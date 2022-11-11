Babasının izinden gidip avukat oldu

M.BURAK YALÇIN

Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar’ın oğlu olan Talha Yaşar, babasının izinden giderek avukat oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Talha Yaşar düzenlenen törenle cübbesini giydi.

Dün Çorum Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleşen ruhsat törenine Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Amasya Baro Başkanı Bahadır Tekeş, AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar, Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Av. Erkan Kabakcı, Talha Yaşar’ın annesi Ayşe Yaşar ve yakınları ile avukatlar katıldı.

Avukatlık Yemini’ni yaparak ruhsatını alan Talha Yaşar’a cübbesini babası Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar giydirdi.

Törende konuşma yapan Kenan Yaşar, avukatlığın önemli bir meslek olduğunu belirterek, “O kadar önemlidir ki, adaletin tesisinde demokratik olmayan yerlerde hakim, savcı karar makamı odur ama demokrasinin olduğu, adaletin gerçek anlamda tecelli ettiği yerlerde sadece ve sadece avukatların olduğu yerlerdir. Tarihi belirlerken rastalandı sonucu 11 Kasım’da saat 11’e denk geldi. Bu kadar birlerin yanyana geldiği bir yerde inşallah Talha da hukukta her zaman için adaleti tecellisi noktasında birlerin arasında olması gerektiği kanaatini taşımaya devam eder” dedi.

Oğlu Talha Yaşar’a iyi bir hukukçu olması temennisinde ve öğüdünde bulunan Yaşar, “İnşallah bugüne kadar olduğu gibi doğruluk, dürüstlük ve etmiş olduğu yeminin hukuk, ahlak noktasında yeminine sadık kalmasını diliyor ve tebrik ediyorum. Meslek hayatında başarılar diliyorum. İnanıyorum ki toplum içinde adeletin tecellisinde, çok önemli görevler üstlenir. İyi davalarda vatandaşların hakkını temsil etme noktasında gereken özen ve davranışını gösterir ümidini taşıyorum” diye konuştu.

Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı da avukatlık mesleğine adım atan Talha Yaşar’ı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Babasının adalet, hak, hukuk kavramları kendisine küçük yaşlarda öğrettiğini aktaran Talha Yaşar da babasına teşekkür ederek, “Bu mesleği doğru yapmak, haktan hukuktan ayrılmadan yapmak gerçekten kolay değil. Çok küçük yaşlardan itibaren bu kavramlarla haşır neşir olmaya ve büyümeye başladık. Avukatlık yeminiminde sadece sözde kalmayacağı, uygulamaya da dökeceğim düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022, 13:33